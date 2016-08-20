Специалист по контекстной рекламе

Контекстной рекламой я занимаюсь с 2012 года.

Профессионально настраиваю рекламные кампании по продвижению сайта в Google Adwords, Яндекс директ,

вконтакте, фейсбуке, linkedIn. Последний месяц занялась настройкой рекламы по продвижению мобильного приложения.

При настройке рекламных кампаний я делаю следующее:

1) С помощью инструментов wordstat.yandex.ru, adwords.google.ru/KeywordPlanner подбираю ключевики.

2) Разбиваю объявления по смысловым группам;

3) Под каждый запрос пишу отдельное объявление, придерживаюсь правила

чтобы ключевой запрос входил в заголовок объявления. В тексте объявления

описываю преимущества продвигаемого товара или услуги (заранее

проанализировав конкурентов). Для объемности объявления использую

расширения: доп.ссылки, уточнения, адрес, телефон и т.д.

3) Проставляю UTM метки (для анализа трафика в Google Analytacs)

4) Разбиваю кампании по регионам (отдельно Москва и Московская обл, отдельно Санкт-Петербург, отдельно

РФ (за исключением Москвы и Питера), по смысловым группам (например,

отдельно кампания по брендовым запросам, отдельно по конкурентным).

5) Настраиваю отдельно рекламные кампании на поиске, отдельно на КМС и ремаркетинг.

6) Обязательно задаю минус слова;

В итоге Вы получаете, полностью настроенную рекламную кампанию, готовую к запуску.

Есть опыт по продвижению сайтов по продаже туристических страховок, автостраховок (КАСКО, ОСАГО), автокредитованию.