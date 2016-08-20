Контекстной рекламой я занимаюсь с 2012 года.
Профессионально настраиваю рекламные кампании по продвижению сайта в Google Adwords, Яндекс директ,
вконтакте, фейсбуке, linkedIn. Последний месяц занялась настройкой рекламы по продвижению мобильного приложения.
При настройке рекламных кампаний я делаю следующее:
1) С помощью инструментов wordstat.yandex.ru, adwords.google.ru/KeywordPlanner подбираю ключевики.
2) Разбиваю объявления по смысловым группам;
3) Под каждый запрос пишу отдельное объявление, придерживаюсь правила
чтобы ключевой запрос входил в заголовок объявления. В тексте объявления
описываю преимущества продвигаемого товара или услуги (заранее
проанализировав конкурентов). Для объемности объявления использую
расширения: доп.ссылки, уточнения, адрес, телефон и т.д.
3) Проставляю UTM метки (для анализа трафика в Google Analytacs)
4) Разбиваю кампании по регионам (отдельно Москва и Московская обл, отдельно Санкт-Петербург, отдельно
РФ (за исключением Москвы и Питера), по смысловым группам (например,
отдельно кампания по брендовым запросам, отдельно по конкурентным).
5) Настраиваю отдельно рекламные кампании на поиске, отдельно на КМС и ремаркетинг.
6) Обязательно задаю минус слова;
В итоге Вы получаете, полностью настроенную рекламную кампанию, готовую к запуску.
Есть опыт по продвижению сайтов по продаже туристических страховок, автостраховок (КАСКО, ОСАГО), автокредитованию.