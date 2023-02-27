nwebcreative

Дизайн сайтов, работаю в FIGMA , TILDA.
Я веб-дизайнер специализируюсь на дизайне в Фигме и верстке на Тильде одностраничных и многостраничных сайтов.
Также оформлю:
- Таплинк в соц.сетях
- Баннер , сертификат .
Люблю делать продуманный дизайн с точки зрения маркетинга, провожу глубинные интервью, исследую нишу и аудиторию, пишу информативные тексты и продающие заголовки. Работаю в Figma и Tilda. Цена за блок/экран от 1500.
Буду полезен, если вы цените не только красивый, но и продуманный с точки зрения маркетинга дизайн, который будет не только вызывать УАУ-эффект и визуальный оргазм, но приносить заявки.
Я против войны в Украине!