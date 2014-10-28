Всегда готов работать и никогда не отказывать своим работодателям!

Я, Федьков Антон Александрович, родился в Херсоне еще в СССР. После окончания школы, думал в какой из ВУЗов своего города поступить. Тут мне пришла мысль в голову, что химия царица наук. Вот я и отучился на химика-технолога со строками в сердце:" Наш девиз не H2O - наш C2H5OH". Ладно, отошли от темы. Что на счет рерайтинга - то с юности любил все исправлять и переписывать на свой лад. Работаю ответственно и к каждому заданию отношусь творчески и с усердием. Жду ваших заявок :)