Дизайнер, художник

Знаю все о графическом, ландшафтном дизайне и дизайне интерьера. Отлично знаю программы Photoshop, Illustrator, 3D Max, AutoCAD, InDesign, Sony Vegas Pro и готова воплотить в них любой Ваш визуал. Могу создать логотип, визитки, фирменный стиль, постеры, плакаты, рекламную продукцию, интерьер, малые архитектурные формы, видео и фото продукцию и многое другое.