nymarathon

Автоматизация для бизнеса
Доброго времени суток.
Выполняю проекты по автоматизации сбора и обработки информации.
Опыт в данном направлении 2 года.
До этого собирал контакты вручную, пока не познакомился с программированием.
Сегодня могу реализовать разные способы поиска и скачивания данных в автоматическом режиме, использую python.
При необходимости, могу эмулировать действия пользователя на сайте, например, найти нужное поле, совершить клик, достать информацию в таблицу, отформатировать поля и т.д.