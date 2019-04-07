nymarathon

Автоматизация для бизнеса

Доброго времени суток.

Выполняю проекты по автоматизации сбора и обработки информации.

Опыт в данном направлении 2 года.

До этого собирал контакты вручную, пока не познакомился с программированием.

Сегодня могу реализовать разные способы поиска и скачивания данных в автоматическом режиме, использую python.

При необходимости, могу эмулировать действия пользователя на сайте, например, найти нужное поле, совершить клик, достать информацию в таблицу, отформатировать поля и т.д.