Контент-менеджер, оператор ПК

Контент-менеджер, оператор ПК

ООО Алфавит групп, г. Ростов-на-Дону. Оптовая и розничная торговля светильниками известных европейских марок

Должностные обязанности и достижения:

Создание интернет-каталога продукции компании, заполнение характеристик продукции компании

Контент-менеджер

Ростовский интернет-магазин Newmans.ru

Должностные обязанности и достижения:

заведение товара, обработка картинок из pdf-каталога, создание описания к товару и заполнение характеристик продукции компании