Контент-менеджер, оператор ПК
Контент-менеджер, оператор ПК
ООО Алфавит групп, г. Ростов-на-Дону. Оптовая и розничная торговля светильниками известных европейских марок
Должностные обязанности и достижения:
Создание интернет-каталога продукции компании, заполнение характеристик продукции компании
Контент-менеджер
Ростовский интернет-магазин Newmans.ru
Должностные обязанности и достижения:
заведение товара, обработка картинок из pdf-каталога, создание описания к товару и заполнение характеристик продукции компании
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