Копирайтер. Пишу и размещаю отзывы для формирования репутации в интернете.

В данный момент пишу отзывы для салона красоты, сайта с онлайн-играми и одного довольно известного колбасного завода. Плюс веду Инстаграмм шоурума (посты+сториз). Форматы специально выбирала максимально отличные друг от друга - доказательство того, что могу справиться почти с любой темой) почти. До начала работы с компанией изучаю тематику, чтобы понять входные точки и знать, о чем писать.