Написать тексты: На каждую группу и подгруппу (250-350 символов) -Навигация -Оформление -Стенды для школ -Стенды для детских садов -Стенды по безопасности -Объемные стенды -Точка роста -Доброшкола -Цифровая образовательная среда -Доступная среда -Стенды по охране труда -Уличные стенды -Тамтамарезки -Фотозоны -Стенды для ВУЗов -Стенды для мед. учреждений -Стенды для организаций -Стенды для офисов -Флаги -Планы эвакуации -Карманы ...