Написать тексты: На каждую группу и подгруппу (250-350 символов) -Навигация -Оформление -Стенды для школ -Стенды для детских садов -Стенды по безопасности -Объемные стенды -Точка роста -Доброшкола -Цифровая образовательная среда -Доступная среда -Стенды по охране труда -Уличные стенды -Тамтамарезки -Фотозоны -Стенды для ВУЗов -Стенды для мед. учреждений -Стенды для организаций -Стенды для офисов -Флаги -Планы эвакуации -Карманы ...
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- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт3 года назад
ТЕКСТ 1 О нашей компании: · Реклама· Рекламное агентство в Нижнем Новгороде и Нижегородской области· Рекламное агентство полного цикла· Рекламная кампания ТЕКСТ 2 Логотипы Т ЕКСТ 3 Сувенирная продукция ТЕКСТ 4 Печатная продукция ТЕКСТ 5 Все виды наружной рекламы ТЕКСТ 6 Информационные стенды, доски почета, ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день, необходимо написать 10 текстов по 200 символов каждый. Это все аттракционы для развлечений. 1. Танковый бой 2. Мини гольф 3. Виртуальная реальность 4. Полоса препятствий в зале на внедорожниках 5. Полоса препятствий на улице на внедорожниках 6. Энгри-бердс рогатка 7. ...Продающие тексты1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо написать текст с ключевыми словами в описание группы в ВККопирайтинг11 заявокЗакрыт6 лет назад
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6 лет назад
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