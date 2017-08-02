nyrec

Анна nyrec

 
38 летРоссия/Нижний Новгород
7 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Уникальные тексты для сайта

    Написать тексты: На каждую группу и подгруппу (250-350 символов) -Навигация -Оформление -Стенды для школ -Стенды для детских садов -Стенды по безопасности -Объемные стенды -Точка роста -Доброшкола -Цифровая образовательная среда -Доступная среда -Стенды по охране труда -Уличные стенды -Тамтамарезки -Фотозоны -Стенды для ВУЗов -Стенды для мед. учреждений -Стенды для организаций -Стенды для офисов -Флаги -Планы эвакуации -Карманы ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • 9 уникальных текстов по 200 символов

    ТЕКСТ 1 О нашей компании: ·        Реклама·        Рекламное агентство в  Нижнем Новгороде и Нижегородской области·        Рекламное агентство полного цикла·        Рекламная кампания ТЕКСТ 2 Логотипы Т ЕКСТ 3  Сувенирная продукция ТЕКСТ 4 Печатная продукция ТЕКСТ 5 Все виды наружной рекламы ТЕКСТ 6 Информационные стенды, доски почета, ...

    Рекламная кампания
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • 10 текстов по 200 символов

    Добрый день, необходимо написать 10 текстов по 200 символов каждый. Это все аттракционы для развлечений. 1. Танковый бой 2. Мини гольф 3. Виртуальная реальность 4. Полоса препятствий в зале на внедорожниках 5. Полоса препятствий на улице на внедорожниках 6. Энгри-бердс рогатка 7. ...

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
kat_happiness
Екатерина 
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
$2
10 баллов
6 лет назад
10 текстов по 200 символов
Все отлично! Четкая задача, мгновенная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Все было сделано хорошо.
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