Сайт – трамлиномск.рф Сайт сделан на друпале, сложного бэкенда нет. Сейчас планируем две больше доработки: - редизайн главной страницы - поиск по сайту
Системы управления (CMS)нет заявок
Закрыт
4 года назад
Сайт – трамлиномск.рф Сайт сделан на друпале, сложного бэкенда нет. Сейчас планируем две больше доработки: - редизайн главной страницы - поиск по сайту
Привет, у меня есть готовый скрипт сервиса по накрутке лайков в вк сейчас он установлен на хостинг, мне нужно его перенести на сервер(где, как, какой сервер арендовать тоже нужно найти) + вмонтировать в имеющийся скрипт ...