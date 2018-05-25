nyta15

Анна nyta15

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
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  • Проект по накрутке лайков

    Привет, у меня есть готовый скрипт сервиса по накрутке лайков в вк  сейчас он установлен на хостинг, мне нужно его перенести на сервер(где, как, какой сервер арендовать тоже нужно найти) + вмонтировать в имеющийся скрипт ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад