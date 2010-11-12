Журналист, копирайтер
Вообще-то я специализируюсь на развлекательной журналистике. Пишу о звездах и о телевидении.
Но могу создавать тексты любого назначения: от рекламных роликов до сценариев.
Умею сочинять статьи в сухом деловом стиле.
Однако, если вам надо, чтобы автор, образно выражаясь, "стоял на голове", - это тоже ко мне!
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Портфолио
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