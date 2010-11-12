Журналист, копирайтер

Вообще-то я специализируюсь на развлекательной журналистике. Пишу о звездах и о телевидении.

Но могу создавать тексты любого назначения: от рекламных роликов до сценариев.

Умею сочинять статьи в сухом деловом стиле.

Однако, если вам надо, чтобы автор, образно выражаясь, "стоял на голове", - это тоже ко мне!