Фрилансер в области фото редактуры, переводов и копирайтинга

Языки:Русский (родной), Английский (продвинутый).

Сильные стороны: Ответственность, коммуникабельность,пунктуальность, любознательность, организаторскиеи творческие способности, самокритичность, умение легко и быстро адаптироваться

в новой среде.

Профессиональный опыт:

2010 - … - фриланс фотограф/ретушер (портретнаясьемка, студийная сьемка, фэшн съемка).

2012-2014 – ТОО «Tuan Tuan», компаниямобильного маркетинга – Project Manager.

2012 – 2013 – TOO “Styx group”, рекламноеагентство – Project Manager.

2013- …. – Создатель и редактор блога окрасоте и здоровье www.all-u-are.com

Выполненные проекты:

1. Ведение кампании мобильногомаркетинга “Финти за призы” от компании RG Brands, для бренда Pepsi.

2. Ведение кампании мобильногомаркетинга «Аццкая лихорадка» от компании ArLine для бренда Hell Energy Drink.

3. Ведение кампании мобильногомаркетинга «Поймай удачу за хвост» от компании Eurasian Foods Corporation для

бренда «3 желания».

4. Полное создание промо-ролика(идея, сценарий, поиск агентства исполнителя, поиск актрисы, контроль за реализацией довыхода ролика в эфир).

5. Ведение кампании мобильногомаркетинга для компании British American Tobacco и бренда Rothmans.

6. Ведение социального опроса(смс-рассылка) с использованием мобильного маркетинга для компании Procter and

Gamble и бренда Pampers.

7. Создание различных постеров и POSM для благотворительных организации Rotary Club Almaty.

8. Полный перевод веб-сайтаблаготворительной организации Rotary Club Almaty.

9. Статья «Турецкая Гала Ночь» длявеб-сайта afisha.kz

10. Фото-съемка открытия бутика ювелирных украшений Graziella для журнала“Хронограф”.

11. Статья “Нехватка детского сервиса вКазахстане”, для журнала “Сезон”.

12. Статья “Первая дочь”,для журнала “Сезон”

13. Статья-интервью со знаменитым индийским ювелиром Рави Аджмера(Damiani), для веб сайта журнала «Сезон».

Компьютерные навыки: Знание двух операционных систем (Microsoft Windows, Apple OS),все базовые программы Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), KeyNote, Дизайнерские

программы : Adobe Photoshop, Adobe LightRoom, Portrait Professional, iMovie,

Final Cut Pro, умение создания простых веб-сайтов на платформе WordPress.

Другие навыки: Переводы и написание статей на заданную тему RU-ENG, ENG-RU, исследовательскиенавыки: поиск, обработка, адаптация информации в интернете, скорочтение, рисование, графический дизайн (лифлеты,визитки, постеры и пр. PОSM).