Высшее образование (ТюмГУ)
Работаю с заказчиками 4 года
В работе использую: Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop
Специализируюсь на обработке съёмок, монтаже, моушн-дизайне
Со мной сотрудничали МТС, МДЦ «Артек»
Мои сильные навыки✔️ Монтаж (слушаю и слышу, какое видео нужно именно вам; воплощаю наши идеи в
реальность)
✔️ Обработка съёмок (радикально улучшаю качество видео инструментами
профессиональной цветокоррекции, стабилизирую, устраняю шумы)
✔️ Создание переходов и эффектов (убираю зелёный фон, меняю цвета на видео, вырезаю и вставляю объекты
при помощи масок, ротоскопирования и т.п.)
✔️ Наложение текста (использую стильные и современные шрифты из личной коллекции)
✔️ Наложение аудио (при необходимости ищу качественную музыку самостоятельно,
заказываю дикторскую озвучку и работаю с ней)
Спокойно отношусь к рутинной работе, правкам. Буду рада работать с вами
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