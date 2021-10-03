Видеомонтажер

 Высшее образование (ТюмГУ)

 Работаю с заказчиками 4 года

 В работе использую: Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop

 Специализируюсь на обработке съёмок, монтаже, моушн-дизайне

 Со мной сотрудничали МТС, МДЦ «Артек»

Мои сильные навыки

✔️(слушаю и слышу, какое видео нужно именно вам; воплощаю наши идеи в

реальность)

✔️ Обработка съёмок (радикально улучшаю качество видео инструментами

профессиональной цветокоррекции, стабилизирую, устраняю шумы)

✔️ Создание переходов и эффектов (убираю зелёный фон, меняю цвета на видео, вырезаю и вставляю объекты

при помощи масок, ротоскопирования и т.п.)

✔️ Наложение текста (использую стильные и современные шрифты из личной коллекции)

✔️ Наложение аудио (при необходимости ищу качественную музыку самостоятельно,

заказываю дикторскую озвучку и работаю с ней)

Спокойно отношусь к рутинной работе, правкам. Буду рада работать с вами 