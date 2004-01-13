o-lesy

Олеся Степаненко o-lesy

 
48 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
менеджер по персоналу, HR, тренер, коуч, психолог.

Образование:

Киевский Институт Современной Психологии и Психотерапии (Клинический психолог)

Киевский Институт Современной Психологии и Психотерапии (Сексолог)

Киевский национальный университет технологий и дизайна (Инженер конструктор-технолог)

Сертификаты:

- ЦТР «Гуманитарные технологии» - «Диагностика и консультирование, профориентация»

- КИСПП, СППУ - IV всеукраинская научно-практическая конференция - «Личность-Семья-Ребенок: актуальные проблемы психологической и психотерапевтической практики»

- Международная научно-практическая конференция - «Пси-Фактор»

- КИСПП, СППУ - «Классический метод анализа сновидений» Б.Г.Херсонский

- Trainers’ House (Финляндия) - Training for trainers

- Trainers’ House (Финляндия) - Sales Management

- Агентство «Инновация» - «Luxury service»

Опыт работы, приобретенные навыки:

- развитие проектов с «0»;

- подбор, адаптация и обучение персонала, headhunting;

- управление персоналом;

- разработка и проведение тренингов, семинаров, коучинг;

- внедрение корпоративной культуры;

- психодиагностика;

- практическое психологическое консультирование, психотерапия.

Места работы:

ГО «Центр психологии «Личность» (индивидуальное, семейное, групповое консультирование, семинары, тренинги)

04.13 по настоящее время

ООО «Фейм» (интернет портал одежды, обуви, аксессуаров)

01.13-04.13

ООО Транс Украина Интерспорт (группа компаний, мультибрендовая сеть магазинов одежды)

07.11 – 12.12

ООО «ВИС Украина» (ТМ Atlantic (Польша) - оптовая, розничная торговля бельем и аксессуарами)

01.10 – 05.11

ООО «Стокманн» (ТМ Seppalla (Финляндия) – сеть магазинов одежды, обуви, аксессуаров)

07.08 – 12.09

ООО «БСД групп 770» (ТМ Zilli, Castangia, Cruciani (Италия, Франция) – магазины элитной мужской одежды)

10.07 - 06.08

ДП «Вестмонт Пропертиз Украина ЛТД» (ТМ McGregor (Голландия) – магазины мужской одежды)

07.07 - 10.07

Индивидуальная деятельность (мини-ателье)

02.05 – 06.07

Укрсоюзсервис (бывшее министерство бытового обслуживания – ателье)

09.04 – 02.05

ЧП «Ночной экспресс» (Компания – перевозчик)

05.02 – 08.04

ЗАО «Компания Биомед» (Медицинский инструментарий и оборудование)

05.97 – 08.01

Дополнительно:

39 лет.

ПК - опытный пользователь. Windows, MS Office, 1С, DeloPro, Corel Draw, Illustrator, PhotoShop, Xara X, Julivi (САПР), SPSS.

Русский, украинский языки – свободное владение, английский - Intermediate level.

Водительское удостоверение категории В, опыт вождения более десяти лет, личный автомобиль Chevrolet Aveo.

IllustratorPhotoshop