Домен на хостинге, тема вордпресс одета. Нужно настроить. Без настройки слайдера. Тех.задание прилагаю. Сайт по ссылке http://www.psycenter.com.ua/
Образование:
Киевский Институт Современной Психологии и Психотерапии (Клинический психолог)
Киевский Институт Современной Психологии и Психотерапии (Сексолог)
Киевский национальный университет технологий и дизайна (Инженер конструктор-технолог)
Сертификаты:
- ЦТР «Гуманитарные технологии» - «Диагностика и консультирование, профориентация»
- КИСПП, СППУ - IV всеукраинская научно-практическая конференция - «Личность-Семья-Ребенок: актуальные проблемы психологической и психотерапевтической практики»
- Международная научно-практическая конференция - «Пси-Фактор»
- КИСПП, СППУ - «Классический метод анализа сновидений» Б.Г.Херсонский
- Trainers’ House (Финляндия) - Training for trainers
- Trainers’ House (Финляндия) - Sales Management
- Агентство «Инновация» - «Luxury service»
Опыт работы, приобретенные навыки:
- развитие проектов с «0»;
- подбор, адаптация и обучение персонала, headhunting;
- управление персоналом;
- разработка и проведение тренингов, семинаров, коучинг;
- внедрение корпоративной культуры;
- психодиагностика;
- практическое психологическое консультирование, психотерапия.
Места работы:
ГО «Центр психологии «Личность» (индивидуальное, семейное, групповое консультирование, семинары, тренинги)
04.13 по настоящее время
ООО «Фейм» (интернет портал одежды, обуви, аксессуаров)
01.13-04.13
ООО Транс Украина Интерспорт (группа компаний, мультибрендовая сеть магазинов одежды)
07.11 – 12.12
ООО «ВИС Украина» (ТМ Atlantic (Польша) - оптовая, розничная торговля бельем и аксессуарами)
01.10 – 05.11
ООО «Стокманн» (ТМ Seppalla (Финляндия) – сеть магазинов одежды, обуви, аксессуаров)
07.08 – 12.09
ООО «БСД групп 770» (ТМ Zilli, Castangia, Cruciani (Италия, Франция) – магазины элитной мужской одежды)
10.07 - 06.08
ДП «Вестмонт Пропертиз Украина ЛТД» (ТМ McGregor (Голландия) – магазины мужской одежды)
07.07 - 10.07
Индивидуальная деятельность (мини-ателье)
02.05 – 06.07
Укрсоюзсервис (бывшее министерство бытового обслуживания – ателье)
09.04 – 02.05
ЧП «Ночной экспресс» (Компания – перевозчик)
05.02 – 08.04
ЗАО «Компания Биомед» (Медицинский инструментарий и оборудование)
05.97 – 08.01
Дополнительно:
39 лет.
ПК - опытный пользователь. Windows, MS Office, 1С, DeloPro, Corel Draw, Illustrator, PhotoShop, Xara X, Julivi (САПР), SPSS.
Русский, украинский языки – свободное владение, английский - Intermediate level.
Водительское удостоверение категории В, опыт вождения более десяти лет, личный автомобиль Chevrolet Aveo.
- Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт9 лет назад