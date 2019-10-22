Перевод с\на итальянский и английский

Образование: Уральский Федеральный Университет имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина, Департамент Международных отношений, направление «Зарубежное регионоведение» (бакалавриат); факультет Политических наук Университета Тушия (L'Università degliStudi della Tuscia) в г. Витербо, Италия; курсы итальянского языка и культуры, Реджио Калабрия, Италия; курсы «Переводчик в сфере управления международным бизнесом» УрФУ;

Опыт работы: секретарь-переводчик в компании «Агентство Interiors» (Деловая переписка на английском и итальянском языках,подготовка и перевод документов с\на итальянский и английский, устный перевод при проведении встреч и переговоров с иностранными контрагентами); стажер Почетного Консульства Италии в Екатеринбурге, работа на Иннопром (стенд компании Enel), организация фестиваля итальянского кино N.I.C.E.; волонтер на Гран-при по прыжкам с трамплина (атташе); волонтер на Летней Универсиаде в Казани(устный переводчик); репетитор английского языка