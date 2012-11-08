o1ps

Дмитрий o1ps

 
34 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
tevik
Денис 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Парсер под joomla
Все отлично, четкая поставленная задача, моментальная оплата, рекомендую!
Отлично справился с поставленной задачей - полностью исполнил задачу по срокам, включая доработки.
Ответный отзыв