Необходим JS счетчик - с 0 до ~, прибавляющий во временном промежутке от 30 до 60 (рандомно), рандомное число от 1 до 3. В конце суток - обнуление.
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется забрать информацию со стороннего сайта путем указания начального div и конечного с классами - т.е. забрать себе на сайт весь блок, с возможностью замены в нем классов на свои / корректировки полученного материала. Пример: на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Сверстать блок со стрелкамиHTML-верстка21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требуется создание модуля для предоставления платного контента по времени с автоматическим приемом платежа paypal|skrill.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $250
Необходимо разработать модуль бронирования мест в театральном зале. На картинке должны отмечаться другим цветом места, уже выкупленные и забронированные места. Должна быть форма для бронирования билетов, т.е. контактные данные и номер ряда и места. Система ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$15
10 баллов
6 лет назад
Все отлично, четкая поставленная задача, моментальная оплата, рекомендую!
Ответный отзыв
Отлично справился с поставленной задачей - полностью исполнил задачу по срокам, включая доработки.