Пишу ради славы, еды и денег

Оказываю услуги разработчика / программиста / человека на стуле перед монитором.

О себе: Junior, но немного выше. Full-stack, но не полный.

Владею, умею, практиую: PHP, JS (ajax), NodeS, JAVA, CSS, HTML

Если конкретнее, занимаюсь в основном разработкой в WEB сфере. Небольшие самописные CMS, работа с другими, парсеры. Все, что угодно.

По мимо этого за плечами навык работы с Minecraft (моды Forge, плагины Bukkit, Sponge, 1.5.2 и выше), разработка ботов для STEAM, Telegram и ВК.

ВК: https://vk.com/alexanderepin

TG: https://t.me/alexanderepin