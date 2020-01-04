Работаю видеомонтажером
Занимаюсь видеомонтажом в "Adobe Premiere" (Выборка материала, подбор музыки без "Авторского права", цветокоррекция, раскрытие истории) Так же есть навыки "Motion Design" работаю в "After Effects" Работал "Контент-менеджером" в онлайн магазине, после перешел на удаленную работу.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Кетеринг92 просмотра
- Монтаж с 2-ух камер99 просмотров
- Работа с хромокеем89 просмотров
- Субтитры для Instagram и немного графики112 просмотров
- Пример динамичного видео84 просмотра
- Сторис для инстаграм93 просмотра
- Динамика для Instagram92 просмотра
- InstaStory87 просмотров
- Промо ролик для игрового сервиса77 просмотров
- Субтитры для Youtube69 просмотров
- Подбор материала и монтаж для YouTube (top15)97 просмотров
- YouTube Проект (Испания)94 просмотра