oDev29

Дмитрий Макаров oDev29

 
27 летРоссия/Уфа
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Работаю видеомонтажером

Занимаюсь видеомонтажом в "Adobe Premiere" (Выборка материала, подбор музыки без "Авторского права", цветокоррекция, раскрытие истории) Так же есть навыки "Motion Design" работаю в "After Effects" Работал "Контент-менеджером" в онлайн магазине, после перешел на удаленную работу. 

After Effects
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