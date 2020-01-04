Работаю видеомонтажером

Занимаюсь видеомонтажом в "Adobe Premiere" (Выборка материала, подбор музыки без "Авторского права", цветокоррекция, раскрытие истории) Так же есть навыки "Motion Design" работаю в "After Effects" Работал "Контент-менеджером" в онлайн магазине, после перешел на удаленную работу.