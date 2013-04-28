Портфолио
- Сайт фотографа Виктории Дегтярёвой191 просмотр
Отзывы заказчиков
$103
10 баллов
9 лет назад
Спасибо за работу, отличные статьи и по стилю, и по уникальности.
Ответный отзыв
Чёткая постановка задачи, своевременная оплата, рекомендую.
$33
10 баллов
11 лет назад
Все на высшем уровне. Спасибо.
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен. Когда у заказчика возникли замечания по первому варианту работы - изложил чётко и корректно, оплата оперативная. Рекомендую.
Рефераты, Курсовые и Дипломы
1 отзыв
от $25
от 5 дней
#99
Фотосъемка
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#313
Презентации
нет отзывов
от $25
от 3 дней
#923
Анимация
нет отзывов
от $25
от 2 дней
#935
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#2056
Интернет-магазины
нет отзывов
от $200
от 7 дней
#2253
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $25
от 2 дней
#2477
Обработка фотографий
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2560
Баннеры
нет отзывов
от $25
от 2 дней
#3191
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
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#4030
Сайты «под ключ»
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от $200
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#4326
Переводы
нет отзывов
от $5
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#5287
Веб-программирование
нет отзывов
от $100
от 7 дней
#5469
HTML-верстка
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от $25
от 2 дней
#5980