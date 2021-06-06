Всем привет!

Не смотря на свой юный возраст, у меня достаточно большой опыт сотрудничества в разных сферах работы. Я ответственна, исполнительна, пунктуальна и легко иду на контакт. Неконфликтна и дружелюбна. Креативна.

11 лет обучалась в художественной школе. Сейчас учусь в вузе на графического дизайнера/иллюстратора. Рисую всю жизнь. Знакома как с основными правилами, композицией, сочетанием цвета, так и способна придумать что-то новое. Посмотреть на проект под новым углом.

Также у меня большой опыт работы в продуктах Adobe и других графических редакторах.

Буду рада сотрудничать!