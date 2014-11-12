o_chuzha

Оксана o_chuzha

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Вы собственник интернет-магазина, сайта-визитки и хотите продавать больше и лучше? Напишите сейчас, обсудим, как повысить продажи.

Здравствуйте! 

Вам нужны тексты для:

  • Сайта-визитки.
  • Интернет-магазина.
  • Блога.
  • Еmail-рассылки.
Или вы хотите сделать:

  • Landing page.
  • Коммерческое предложение.
  • Рекламное объявление.
Ваша цель - повысить продажи, привлечь больше потенциальных клиентов и отбить деньги на копирайтинг. Напишите мне, договоримся об условиях и возможностях. 

Опыт 

4 года. 

Результат

  • Более 30 довольных заказчиков.
  • Более 10 статей в топе поисковиков.
  • Более 20 циклов статей (а это около 1200 текстов) для ресурсов различной тематики.
Примеры

В портфолио

Дочитали? Тогда у нас есть шанс сработаться.

Пишите, и получите ответ в течение 48 часов.

Копирайтинг
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
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