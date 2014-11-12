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Вам нужны тексты для:
- Сайта-визитки.
- Интернет-магазина.
- Блога.
- Еmail-рассылки.
- Landing page.
- Коммерческое предложение.
- Рекламное объявление.
Опыт
4 года.
Результат
- Более 30 довольных заказчиков.
- Более 10 статей в топе поисковиков.
- Более 20 циклов статей (а это около 1200 текстов) для ресурсов различной тематики.
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