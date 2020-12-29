Начинающий копирайтер, написание отзывов, копирование, рецензии, обзоры, блоги.
Учусь в университете по специальности прикладная информатика, закончила дополнительно 4-летние курсы информационных технологий, имеется большой опыт работы с редакторами текста и таблиц (word, exel, PP и т.д) интересуюсь политикой и экономикой, приветствуются работы оценочного характера и написание статей.
Действие аккаунта приостановлено!
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$10/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга
Продающие тексты
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга