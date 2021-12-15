Давайте вместе осуществлять Ваши задумки в сфере видеомонтажа

Видеомонтаж, нарезка под музыку, сложные проекты в After Effects.

Выполню в срок и с гарантией.

Консультация бесплатно.

Могу предложить следующие виды роликов:

- бизнес-трейлер (реклама) для сайта

- контент на основе съемок, записей вебинаров, оформление с заставками и титрами

- бизнес-слайдшоу - видео-продажник или видео-презентация на основе Вашего файла Power Point

- YouTube оформление

- видео-упаковка (обработка съемки) - работа с отснятым материалом клиента

- оформление Instagram-stories