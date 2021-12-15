Давайте вместе осуществлять Ваши задумки в сфере видеомонтажа
Видеомонтаж, нарезка под музыку, сложные проекты в After Effects.
Выполню в срок и с гарантией.
Консультация бесплатно.
Могу предложить следующие виды роликов:
- бизнес-трейлер (реклама) для сайта
- контент на основе съемок, записей вебинаров, оформление с заставками и титрами
- бизнес-слайдшоу - видео-продажник или видео-презентация на основе Вашего файла Power Point
- YouTube оформление
- видео-упаковка (обработка съемки) - работа с отснятым материалом клиента
- оформление Instagram-stories
Портфолио
- Работа в проектах After Effects.27 просмотров