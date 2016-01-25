Работаю качественно, но за реальные сроки.

Алексей Евчук

Дата рождения:01.03.1991 (24 года)

Семейное положение: женат (детей нет)

Телефон:(093) 624-54-88

Права категории В

С опытом вождения по г.Киев

Ключевая информация:

За период работы проявил себя как целеустремленный, трудолюбивый, комунекабельный, честный, работающий на результат команды сотрудник. Быстро вхожу в суть работы. Ищу себя. Есть опыт управления коллективом 15-20чел.

Опыт работы:

КП «Житло-сервис»

Инженер

Август 2015 – теперешнее время.

Обязанности: отчетность по водоснабжению. Составление договоров на уровне компания-компания по доверенности. Встречи с физ. и юр. лицами.

КП «Дирекция», ЖЕК-304

Инженер 1 категории

Апрель 2013г. – Июнь 2015г..

Обязанности: оформление договоров с жильцами, контроль количества людей и составление актов о фактическом проживании, письменные ответы на все жалобы, включая жалобы на городской «Call Centre». Урегулирование споров.

КП УЖГ «Хрещатик»

Инженер производственно-технического отдела по лифтам, вентиляции и газу.

Ноябрь 2012 – апрель2013г.

Обязанности: полное сопровождение и контроль за указанными коммуникациями. Контроль подчиненных, подготовка предписаний по нарушениям, подготовка документов в суд.

ТОВ «Телесвіт»

Консультант службы удержания

сентябрь 2012 – ноябрь 2012

Обязанности :Совершение исходящих звонков согласно целям компании: продажа услуг компании, предоставление информационно-консультационного сервиса абонентам и клиентам компании,удержание абонентов.

Delta M

Заместитель руководителя отдела по реализации залогового имущества

май 2012 – сентябрь 2012

Обязанности :

• анализ рынка недвижимоти и транспортных средств

• сопровождение от телефонных звонков и получения согласия на добровольную реализацию до самой сделки

• личные встречи с должниками

• поиск компромисови решений для закрытия долга

• проведение переговоров и согласований с кредитором

• внедрение новых идей и систем мотиваций для сотрудников отдела

• проведение обучения сотрудников soft и hard collection

CCG

Эксперт по сопровождению принудительного взыскания

сентябрь 2010 - май 2012

Обязанности :

• проведение переговоров с должником,банком,поручителем и 3-ми лицами;

• получение согласий на добровольную реализацию залога,поиск покупателей,сотрудничество с риэлторами;

• связь с региональными юристами и контроль их работы;

• проведение встреч с должниками;

• внедрение новых идей для улучшения работы на стадии досудебного взыскания или Legal collеction.

Media Invest Group

Охрана

ноябрь 2009 - июнь 2010

Обязанности :

• прием телефонных звонков;

• отправка и прием почты,документации;

• выдача ключей.

Образование: высшее(бакалавр)

Киевский университет управления и предпринимательства ( Украина, Киев )

Факультет - Менеджмент и администрирование.

Специальность - Менеджмент организаций.

январь 2008 – февраль 2014

Дополнительное образование:Тренинги CCG

Год сдачи: 2011

Прошел 4 уровня по манипуляции и приемам скрытого убеждения должников.

Знание языков:

Русский - свободно

Украинский – свободно