Алексей Евчук
Дата рождения:01.03.1991 (24 года)
Семейное положение: женат (детей нет)
Телефон:(093) 624-54-88
Права категории В
С опытом вождения по г.Киев
Ключевая информация:
За период работы проявил себя как целеустремленный, трудолюбивый, комунекабельный, честный, работающий на результат команды сотрудник. Быстро вхожу в суть работы. Ищу себя. Есть опыт управления коллективом 15-20чел.
Опыт работы:
КП «Житло-сервис»
Инженер
Август 2015 – теперешнее время.
Обязанности: отчетность по водоснабжению. Составление договоров на уровне компания-компания по доверенности. Встречи с физ. и юр. лицами.
КП «Дирекция», ЖЕК-304
Инженер 1 категории
Апрель 2013г. – Июнь 2015г..
Обязанности: оформление договоров с жильцами, контроль количества людей и составление актов о фактическом проживании, письменные ответы на все жалобы, включая жалобы на городской «Call Centre». Урегулирование споров.
КП УЖГ «Хрещатик»
Инженер производственно-технического отдела по лифтам, вентиляции и газу.
Ноябрь 2012 – апрель2013г.
Обязанности: полное сопровождение и контроль за указанными коммуникациями. Контроль подчиненных, подготовка предписаний по нарушениям, подготовка документов в суд.
ТОВ «Телесвіт»
Консультант службы удержания
сентябрь 2012 – ноябрь 2012
Обязанности :Совершение исходящих звонков согласно целям компании: продажа услуг компании, предоставление информационно-консультационного сервиса абонентам и клиентам компании,удержание абонентов.
Delta M
Заместитель руководителя отдела по реализации залогового имущества
май 2012 – сентябрь 2012
Обязанности :
• анализ рынка недвижимоти и транспортных средств
• сопровождение от телефонных звонков и получения согласия на добровольную реализацию до самой сделки
• личные встречи с должниками
• поиск компромисови решений для закрытия долга
• проведение переговоров и согласований с кредитором
• внедрение новых идей и систем мотиваций для сотрудников отдела
• проведение обучения сотрудников soft и hard collection
CCG
Эксперт по сопровождению принудительного взыскания
сентябрь 2010 - май 2012
Обязанности :
• проведение переговоров с должником,банком,поручителем и 3-ми лицами;
• получение согласий на добровольную реализацию залога,поиск покупателей,сотрудничество с риэлторами;
• связь с региональными юристами и контроль их работы;
• проведение встреч с должниками;
• внедрение новых идей для улучшения работы на стадии досудебного взыскания или Legal collеction.
Media Invest Group
Охрана
ноябрь 2009 - июнь 2010
Обязанности :
• прием телефонных звонков;
• отправка и прием почты,документации;
• выдача ключей.
Образование: высшее(бакалавр)
Киевский университет управления и предпринимательства ( Украина, Киев )
Факультет - Менеджмент и администрирование.
Специальность - Менеджмент организаций.
январь 2008 – февраль 2014
Дополнительное образование:Тренинги CCG
Год сдачи: 2011
Прошел 4 уровня по манипуляции и приемам скрытого убеждения должников.
Знание языков:
Русский - свободно
Украинский – свободно