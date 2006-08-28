Привіт!👋

Я починаючий веб-дизайнер. Роблю банери, логотипи та інші прикольні штучки. Також, якщо ви подивитесь нижче то побачите інформацію про мене

 Надаю послуги по розробці 

Банерів.

Логотипів.

Презентацій

Також трохи про мою роботу

Не боюсь складних задач!

Завжди на зв'язку👍

Відповідально відношусь до до термінів здачі проекту.

Цілком адекватно відношусь до правок, якщо вам щось не сподобалось просто скажіть мені, і я постараюсь виправити це.

Роблю роботу безкоштовно, за хороший відгук. Але якщо ви хочете все-таки залишити чайові, я буду дуже рада.殺

Мої контакти

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