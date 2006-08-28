oaikomi

Софія Ярошик oaikomi

 
18 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад

Привіт!👋

Я починаючий веб-дизайнер. Роблю банери, логотипи та інші прикольні штучки. Також, якщо ви подивитесь нижче то побачите інформацію про мене

Надаю послуги по розробці

  • Банерів.
  • Логотипів.
  • Презентацій
Також трохи про мою роботу

  • Не боюсь складних задач!
  • Завжди на зв'язку👍
  • Відповідально відношусь до до термінів здачі проекту.
  • Цілком адекватно відношусь до правок, якщо вам щось не сподобалось просто скажіть мені, і я постараюсь виправити це.
  • Роблю роботу безкоштовно, за хороший відгук. Але якщо ви хочете все-таки залишити чайові, я буду дуже рада.殺
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