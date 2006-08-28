Привіт!👋
Я починаючий веб-дизайнер. Роблю банери, логотипи та інші прикольні штучки. Також, якщо ви подивитесь нижче то побачите інформацію про мене
Надаю послуги по розробці
- Банерів.
- Логотипів.
- Презентацій
- Не боюсь складних задач!
- Завжди на зв'язку👍
- Відповідально відношусь до до термінів здачі проекту.
- Цілком адекватно відношусь до правок, якщо вам щось не сподобалось просто скажіть мені, і я постараюсь виправити це.
- Роблю роботу безкоштовно, за хороший відгук. Але якщо ви хочете все-таки залишити чайові, я буду дуже рада.殺
- telegram-https://t.me/oaikomi.
- viber- номер телефону (+380)988037993.
- [email protected] (можливо не завжди швидко відповідатиму).
Портфолио
- Банер для онлайн-ресторану15 просмотров