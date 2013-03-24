Профессиональные навыки:

свободное владение HTML 4.01, CSS 2.1, CSS 3, изучаю PHP, при наличии гугла-практически не уязвим:)

В работе использую: java, JQuery, ajax, photoshop;

Пишу сайты в: notepad++;

Крупные проекты:

сайт Новосибирского государственного художественного музея (www.nsartmuseum.ru) более 1500 уникальных страниц; сайт новосибирского классического театра (nsknct.ru).Сайты полностью написаны мною,дизайн,вёрстка.Скрипты честно слямзил с буржуйских ресурсов. Являюсь администратором этих проектов;

О себе:

web разработка для меня работа и развлечение(не люблю слово хобби)одновременно, поэтому посвящаю этому большую часть своего времени;

Время в сети: 8- 10 часов в день кроме выходных(+ 3 часа к московскому);

Образование: НГПУ, НГТУ;

Жизненное кредо: если взялся-делай хорошо или не берись вовсе;