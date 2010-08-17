Компания O&P предоставляет услуги:
• - постановка первичного бухгалтерского и налогового учета;
• - подготовка первичной документации по хозяйственным операциям;
• - ведение бухгалтерского учета по всем регистрам;
• - составление регистров учета;
• - ведение книги учета доходов и расходов для предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности;
• - расчет заработной платы и начисление налогов на фонд оплаты труда;
• - работа с банковским счетом клиента, контрагентами (по его желанию);
• - разработка учетной политики коммерческой организации;
• - расчет всех налогов;
• - составление бухгалтерской отчетности (расчеты, декларации);
• - сдача отчетности в ИФНС и внебюджетные фонды (Пенсионный фонд и Фонд социального страхования
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