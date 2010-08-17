Бухгалтер главный

Компания O&P предоставляет услуги:

• - постановка первичного бухгалтерского и налогового учета;

• - подготовка первичной документации по хозяйственным операциям;

• - ведение бухгалтерского учета по всем регистрам;

• - составление регистров учета;

• - ведение книги учета доходов и расходов для предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности;

• - расчет заработной платы и начисление налогов на фонд оплаты труда;

• - работа с банковским счетом клиента, контрагентами (по его желанию);

• - разработка учетной политики коммерческой организации;

• - расчет всех налогов;

• - составление бухгалтерской отчетности (расчеты, декларации);

• - сдача отчетности в ИФНС и внебюджетные фонды (Пенсионный фонд и Фонд социального страхования

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