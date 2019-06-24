Переводчик, редактор, корректор (английский, итальянский, латышский, эстонский)

Письменный перевод текстов, в том числе художественной литературы, статей для

интернет-изданий, интернет-страниц, договоров, различных документов, курсовых и

дипломных работ, технических текстов, документальных фильмов.

Корректура текстов, редактирование.

Языки: английский, итальянский, русский, латышский, эстонский в различных комбинациях.

Области перевода: маркетинг, психология, управление персоналом, менеджмент, философия,

религия, экономика, юриспруденция, финансы, медицина, техника, сельское

хозяйство, биология и другие.

В настоящее время сотрудничаю только с ИП и юридическими лицами.