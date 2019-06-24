Переводчик, редактор, корректор (английский, итальянский, латышский, эстонский)
Письменный перевод текстов, в том числе художественной литературы, статей для
интернет-изданий, интернет-страниц, договоров, различных документов, курсовых и
дипломных работ, технических текстов, документальных фильмов.
Корректура текстов, редактирование.
Языки: английский, итальянский, русский, латышский, эстонский в различных комбинациях.
Области перевода: маркетинг, психология, управление персоналом, менеджмент, философия,
религия, экономика, юриспруденция, финансы, медицина, техника, сельское
хозяйство, биология и другие.
В настоящее время сотрудничаю только с ИП и юридическими лицами.
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