Создание магазина по типу plati .ru для получения доп инфо в личку
- Интернет-магазины7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $10
нужно доработать скрипт подключить к нему другой скрипт поробнее в личкуДизайн сайтов13 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
нужно доработать скрипт магазина особое внимание уделить безопасности к скрипту доделать некоторые не работающие функции настроить работу агентского скрипта цена 50$Интернет-магазины10 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Требуется доработать наcтроить работу скрипта http://moskva-shop.com/index.php а так же произвести поис и исправление ошибок.(уязвимостей) доделать к нему агентский скрипт удалять все лишнее дизайн в изменении не нуждается за данную работу цена ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт17 лет назад
Задача такая. Основной Скрипт (сервер) каталога установлен на сайте А работает на текстовой базе или dat файлах . скрипты С Д Е это такие точно каталоги но клиентские Нужно чтоб при добавлении сообщения на сайт А, С ,Д ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт17 лет назад