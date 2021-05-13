Ищу работу наборщика текстов. Обучаюсь быстро

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Возраст

11.01.1988

Семейное положение

Замужем

Дети

2

Адрес

Казахстан, город Павлодар

Контакты

WhatsApp, сот. +77073663027 e-mail [email protected]

Цель

Получение должности наборщика текстов

Образование

1995-2004гг. СОШ #34 2004-2008гг. Павлодарский медицинский колледж. Специальность – “лечебное дело”.

Дополнительное образование

С 10 мая 2021 года прохожу обучение по профессии – “управляющий

бизнес-аккаунтом". Изучаю английский язык. Проходила 21 дневный марафон по написанию текстов.

Дополнительная информация

В школе училась в гумманитарном классе. Русский язык преподавали углубленно. Грамматикой хорошо владею. На работе составляла списки, вела пациентов в электронном формате. Владею текстовым редактором Word, Google, таблицей Excel

Личные качества

Пунктуальность в работе. Ответственность. Стремлюсь к обучению интересного материала.

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