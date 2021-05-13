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Возраст
11.01.1988
Семейное положение
Замужем
Дети
2
Адрес
Казахстан, город Павлодар
Контакты
WhatsApp, сот. +77073663027 e-mail [email protected]
Цель
Получение должности наборщика текстов
Образование
1995-2004гг. СОШ #34 2004-2008гг. Павлодарский медицинский колледж. Специальность – “лечебное дело”.
Дополнительное образование
С 10 мая 2021 года прохожу обучение по профессии – “управляющий
бизнес-аккаунтом". Изучаю английский язык. Проходила 21 дневный марафон по написанию текстов.
Дополнительная информация
В школе училась в гумманитарном классе. Русский язык преподавали углубленно. Грамматикой хорошо владею. На работе составляла списки, вела пациентов в электронном формате. Владею текстовым редактором Word, Google, таблицей Excel
Личные качества
Пунктуальность в работе. Ответственность. Стремлюсь к обучению интересного материала.
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