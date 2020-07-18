obaloleg

Олег obaloleg

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Юридические услуги в Строгино

 Юридические услуги для граждан

 760 Судебных заседаний с процентным отношением выгрыша более 93 %.

- Представление интересов в суде

- Медиация, досудебное решение споров

- Сопровождение всех сделок с недвижимостью

- Взыскание комиссий с банков

- Экспертиза и составление договоров

- Исполнительное производство

- Абонентское юридическое обслуживание

- Регистрация, перерегистрация, ликвидация предприятий всех форм собственности

- Организация и ведение бухгалтерского учета

Тел: +7 (495) 750-3738 Моб: +7 (977) 826-6497 Email: [email protected]