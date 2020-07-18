Юридические услуги в Строгино
Юридические услуги для граждан
760 Судебных заседаний с процентным отношением выгрыша более 93 %.
- Представление интересов в суде
- Медиация, досудебное решение споров
- Сопровождение всех сделок с недвижимостью
- Взыскание комиссий с банков
- Экспертиза и составление договоров
- Исполнительное производство
- Абонентское юридическое обслуживание
- Регистрация, перерегистрация, ликвидация предприятий всех форм собственности
- Организация и ведение бухгалтерского учета
Тел: +7 (495) 750-3738 Моб: +7 (977) 826-6497 Email: [email protected]
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