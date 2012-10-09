Литературный редактор, корректор
Опыт литературного редактирования, копирайтинга, корректуры и вычитки – 10 лет. Стоимость услуг – разумная, договорная.
Редактирую любые документы, но чаще всего работаю по следующим направлениям:
- маркетинговые материалы (информация о компании, продуктовые буклеты, рекламные статьи, пресс-релизы);
- деловые документы (инструкции, руководства, коммерческие предложения, презентации);
- содержимое сайтов;
- журналистские статьи.
Хороший опыт сокращения текстов под определенный размер.
Свободно владею английским языком.
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