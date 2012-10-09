Литературный редактор, корректор

Опыт литературного редактирования, копирайтинга, корректуры и вычитки – 10 лет. Стоимость услуг – разумная, договорная.

Редактирую любые документы, но чаще всего работаю по следующим направлениям:

- маркетинговые материалы (информация о компании, продуктовые буклеты, рекламные статьи, пресс-релизы);

- деловые документы (инструкции, руководства, коммерческие предложения, презентации);

- содержимое сайтов;

- журналистские статьи.

Хороший опыт сокращения текстов под определенный размер.

Свободно владею английским языком.