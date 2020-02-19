oberig-ira

Разработка схем для вышивки.

Здравствуйте. предлагаю услуги по дизайну схем крестом. Из моих плюсов, я мастер вышивки, стаж 18 лет, техники крест/гладь/сетка(мережка), поэтому я прекрасно понимаю на что именно обратить внимание при создании схем,какие нити хорошо смотрятся в блендах, как должна выглядеть сама схема чтоб вышивальщице было легко работать. Дизайном занимаюсь с 2008 г. как дополнительно, ищу предложения для постоянной основы. Есть много отшивов. Дизайн из фото, картинок, рисунков.

Работаю в Pattern Maker, предварительно фото коректирую при помощи Фотошопа