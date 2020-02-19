oberig-ira

Ирина Репка oberig-ira

 
38 летУкраина/Черновцы
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Разработка схем для вышивки.

Здравствуйте. предлагаю  услуги по дизайну схем  крестом. Из  моих  плюсов, я  мастер  вышивки, стаж 18 лет, техники  крест/гладь/сетка(мережка), поэтому  я  прекрасно  понимаю  на что именно  обратить  внимание  при  создании  схем,какие  нити хорошо  смотрятся в  блендах, как  должна  выглядеть  сама  схема  чтоб  вышивальщице  было  легко работать. Дизайном  занимаюсь с 2008 г. как  дополнительно, ищу  предложения  для  постоянной  основы. Есть  много отшивов. Дизайн  из  фото, картинок, рисунков. 

Работаю в  Pattern Maker, предварительно  фото  коректирую  при помощи  Фотошопа

Photoshop