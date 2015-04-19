oborudovanie2006

Разработка проектов деревянных домов в прогорамме АТ-венцы

Изготовлю любые проекты домов, бань из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса.

Сделаю все необходимые документы для производства и сборки срубов.

Карты раскроя, спецификации элементов, разбревновки, планы этажей, разрезы, 3D виды и т.д.

Любой профиль изделий, конкретно под Ваше производство. Оптимизирую отходы. Рассчитаю крышу, стропильную систему,

количество дополнительных пиломатериалов.

Большой опыт работы, множество готовых проектов.

Собственный программный комплекс АТ-венцы.

Выполню работу максимально быстро.

Цена - 100р/м.куб.

В Состав проекта входит:

- План фундамента

- Планы этажей

- 3D-визуализация сруба

- Фасады

- Разрезы

- Планы по венцам

- План кровли

- Развертки стен

- Карта раскроя бревен

- План балок перекрытия

- План стропил

- Подсчет пиломатериалов на строительство