oborudovanie2006

Изготовлю любые проекты домов, бань из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса.
Сделаю все необходимые документы для производства и сборки срубов.
Карты раскроя, спецификации элементов, разбревновки, планы этажей, разрезы, 3D виды и т.д.
Любой профиль изделий, конкретно под Ваше производство. Оптимизирую отходы. Рассчитаю крышу, стропильную систему,
количество дополнительных пиломатериалов.
Большой опыт работы, множество готовых проектов.
Собственный программный комплекс АТ-венцы.
Выполню работу максимально быстро.
Цена - 100р/м.куб.
В Состав проекта входит:
- План фундамента
- Планы этажей
- 3D-визуализация сруба
- Фасады
- Разрезы
- Планы по венцам
- План кровли
- Развертки стен
- Карта раскроя бревен
- План балок перекрытия
- План стропил
- Подсчет пиломатериалов на строительство