obr783

Алексей obr783

 
43 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. Настрою рекламу за отзыв!!!

Меня зовут  Алексей Лямкин . Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. 

Я прошел тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас бесплатно. 

То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно и своевременно, что сэкономит ваши деньги , от вас попрошу только отзыв о моей работе. 

Как Вам такое предложение? 