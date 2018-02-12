Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. Настрою рекламу за отзыв!!!

Меня зовут Алексей Лямкин . Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я прошел тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас бесплатно.

То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно и своевременно, что сэкономит ваши деньги , от вас попрошу только отзыв о моей работе.

Как Вам такое предложение?