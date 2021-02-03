Екатерина Оброкова obrokova_webobrokova_web
21 годРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Разработаю для вас огненный дизайн и запущу сайт на тильде 🔥
Моё портфолио
https://www.behance.net/obrokova_web
Работая со мной вы получаете:
▪︎Постоянную обратную связь на протяжении всего проекта
▪︎Полный анализ целевой аудитории
▪︎Индивидуальный дизайн, соответствующий вашей нише
▪︎Бесплатную поддержку сайта в течении 14 дней после запуска
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Лендинг туры в Новую Зеландию24 просмотра
- Лендинг для компании по перевозкам грузов18 просмотров
- Лендинг для кондитера22 просмотра
- Лендинг для компании по доставке японской кухни19 просмотров