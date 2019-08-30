Размещение Ваших объявлений на досках , постинг на форумах,
регистрация в каталогах предприятий
Ручное размещение Ваших объявлений Украины, России , Белоруссии , Казахстана. Мы поможем Вам быстро продать товар
,заявить об услуге , разрекламировать новый проект, Размещение объявлений
до 150 штук в день. Составление текста , размещение фото, в конце полный отчет с ссылками на объявления.
Доски объявлений :
Россия – 4000 досок
Украина – 600 досок
Казахстан – 300 штук
Беларусь – 400 штук
Доски объявлений Армения , Таджикистан , Узбекистан , Молдова , Киргизия , Азербайджан.Доски зарубежья ( любой язык)- под заказ Доски недвижимости России 100 штук Доски недвижимости России о продаже зарубежной недвижимости -
100 штук
Постинг:
Рекламный текст с ссылкой на сайт и контактами.
- хакерские форумы 40 форумов
- тема заработок в сети 250 форумов
- авто тематика 100 форумов
- строительная тематика 70 форумов
- туристическая тематика 50 форумов (в разделах отзывы о
тур фирмах ,услуги тур фирм)
- женские форумы 40 штук
- SEO ,реклама 150 штук
- бизнесфорумы 40 штук
- форумыМосквы
- женскиефорумы Украина 50 штук
- постинг наобщетематических форумах – 2000 штук
4 . Регистрация фирм в каталогах предприятий России и по регионам
5. Регистрация в 100белых каталогах сайтов
Под заказ:
- соберу доски определенной области , района ,города.
- соберу форумы определенной тематики , города , постинг
- соберу каталоги организаций города , области
Контакты для связи : Icq 352224887
Skype kalipso271
Viber +380673019399(только чат)
Telegram +380673019399(только чат)
Email: [email protected]