Размещение Ваших объявлений на досках , постинг на форумах

Размещение Ваших объявлений на досках , постинг на форумах,

регистрация в каталогах предприятий

Ручное размещение Ваших объявлений Украины, России , Белоруссии , Казахстана. Мы поможем Вам быстро продать товар

,заявить об услуге , разрекламировать новый проект, Размещение объявлений

до 150 штук в день. Составление текста , размещение фото, в конце полный отчет с ссылками на объявления.

Доски объявлений :

Россия – 4000 досок

Украина – 600 досок

Казахстан – 300 штук

Беларусь – 400 штук

Доски объявлений Армения , Таджикистан , Узбекистан , Молдова , Киргизия , Азербайджан.Доски зарубежья ( любой язык)- под заказ Доски недвижимости России 100 штук Доски недвижимости России о продаже зарубежной недвижимости -

100 штук

Постинг:

Рекламный текст с ссылкой на сайт и контактами.

- хакерские форумы 40 форумов

- тема заработок в сети 250 форумов

- авто тематика 100 форумов

- строительная тематика 70 форумов

- туристическая тематика 50 форумов (в разделах отзывы о

тур фирмах ,услуги тур фирм)

- женские форумы 40 штук

- SEO ,реклама 150 штук

- бизнесфорумы 40 штук

- форумыМосквы

- женскиефорумы Украина 50 штук

- постинг наобщетематических форумах – 2000 штук

4 . Регистрация фирм в каталогах предприятий России и по регионам

5. Регистрация в 100белых каталогах сайтов

Под заказ:

- соберу доски определенной области , района ,города.

- соберу форумы определенной тематики , города , постинг

- соберу каталоги организаций города , области

Контакты для связи : Icq 352224887

Skype kalipso271

Viber +380673019399(только чат)

Telegram +380673019399(только чат)

Email: [email protected]