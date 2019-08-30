obyava37

Влад Береза obyava37

 
38 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Размещение Ваших объявлений на досках , постинг на форумах

Размещение Ваших объявлений на    досках , постинг на форумах,

регистрация в каталогах  предприятий

 Ручное размещение Ваших объявлений  Украины, России , Белоруссии , Казахстана. Мы поможем Вам быстро продать  товар

,заявить об услуге , разрекламировать новый проект, Размещение  объявлений 

до 150 штук в день. Составление текста , размещение фото, в конце  полный отчет с ссылками  на объявления.

   Доски объявлений :

  Россия – 4000 досок

 Украина – 600 досок

 Казахстан  –  300 штук

 Беларусь  –  400 штук

 Доски объявлений Армения , Таджикистан , Узбекистан , Молдова , Киргизия , Азербайджан.Доски зарубежья ( любой язык)-  под заказ Доски недвижимости России 100 штук Доски недвижимости России о продаже зарубежной недвижимости -  

100 штук 

  Постинг:

 Рекламный текст с ссылкой на сайт и контактами.

 -                хакерские форумы  40 форумов

 -                тема заработок в сети 250 форумов  

-                авто тематика 100 форумов 

-                строительная тематика 70 форумов 

-              туристическая  тематика  50 форумов (в разделах отзывы о 

тур фирмах ,услуги тур фирм) 

-              женские  форумы 40 штук

-              SEO ,реклама  150  штук

-              бизнесфорумы 40 штук 

-              форумыМосквы

-              женскиефорумы Украина 50 штук

-       постинг наобщетематических форумах –  2000 штук

 4 . Регистрация фирм в каталогах   предприятий России и  по регионам

 5.  Регистрация в 100белых  каталогах  сайтов

 Под заказ:

 -  соберу  доски определенной области , района ,города.

- соберу форумы определенной тематики ,  города , постинг

- соберу каталоги организаций города  , области

 Контакты  для связи : Icq 352224887

Skype kalipso271

Viber   +380673019399(только чат)

Telegram +380673019399(только чат)

Email: [email protected]