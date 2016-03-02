Есть почти готовый сайт с конструктором – [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2F6.grinvald.ru%2F]6.grinvald.ru/[/url] 1. Добавление новых билетов. Указываемые параметры: цена, сектор, место, ряд, время события, название события (команды). Ранжир происходит только по цене. Этот параметр сразу вносится в слайдер, по нему и ...