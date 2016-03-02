obyxeen

Василий Черкасов obyxeen

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Адаптировать Landing Page

    Задача такова. Нужно сделать адаптацию простого Landing Page под мобильные устройства: планшеты, мобильники, смартфоны. На всех разрешениях экрана все должно отображаться красиво и удобно. Всего у лендинга 5 экранов. Бюджет до 1500 руб. Сроки - ...

    HTML-верстка28 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Программирование

    Есть почти готовый сайт с конструктором – [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2F6.grinvald.ru%2F]6.grinvald.ru/[/url]  1. Добавление новых билетов. Указываемые параметры: цена, сектор, место, ряд, время события, название события (команды). Ранжир происходит только по цене. Этот параметр сразу вносится в слайдер, по нему и ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт аренды квартир

    Примерный дизайн [url=http://www.homeaway.com/]www.homeaway.com[/url], примерный функционал (кнопка -БРОНИРОВАНИЕ) – [url=http://capsula.ce74191.tmweb.ru/]capsula.ce74191.tmweb.ru/[/url]  Не доска объявлений! Объектов будет только фиксированное количество. Регистрация и личный кабинет пользователя не нужны.  Функционал:  - Строго – Адаптивный дизайн!!!  - Сайт должен быть очень легким и быстро загружаться – без ...

    Дизайн сайта
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
web-art
Андрей 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Сайт аренды квартир
И Вам спасибо, Василий. Было очень приятно работать с таким компетентным и грамотным человеком.
Очень ответственный проект был выполнен в срок и по ТЗ. Без нареканий и трудностей. Обязательно обращусь ещё раз. Спасибо!
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