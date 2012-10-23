Комиксы Иллюстрации Персонажи
Приветствую Вас!
На этой странице Вы найдете иллюстрации, комиксы, персонажей.
Все это можно посмотреть или заказать.
В меню:
- растровая графика
- "Гарантийный срок" на работы
- четко выдерживаемые сроки
- такой важный в наше время позитив в процессе
---- Предлагаю нам с Вами сэкономить одно сообщение/письмо. Итак, если Вы хотите узнать о возможности/стоимости/сроках, то полноценные ответы на вопросы можете получить уже в ответном сообщении, если сразу уточните: желаемый стиль исполнения (ссылка на картинку или приложенный файл), формат и размер иллюстрации, желаемые сроки и бюджет.
Вот и все. друзья.
Света Вам и сладости. :)
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