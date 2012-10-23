oceanarium

Денис Доценко oceanarium

 
47 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Комиксы Иллюстрации Персонажи

Приветствую Вас!

На этой странице Вы найдете иллюстрации, комиксы, персонажей.

Все это можно посмотреть или заказать.

В меню:

- растровая графика

- "Гарантийный срок" на работы

- четко выдерживаемые сроки

- такой важный в наше время позитив в процессе

---- Предлагаю нам с Вами сэкономить одно сообщение/письмо. Итак, если Вы хотите узнать о возможности/стоимости/сроках, то полноценные ответы на вопросы можете получить уже в ответном сообщении, если сразу уточните: желаемый стиль исполнения (ссылка на картинку или приложенный файл), формат и размер иллюстрации, желаемые сроки и бюджет.

Вот и все. друзья.

Света Вам и сладости. :)

Портфолио
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