Привет! Меня зовут Степан, и я графический/UX UI дизайнер с более чем 3-летним опытом работы. Я специализируюсь на создании логотипов, фирменного стиля, баннеров, иллюстраций и других видов графического дизайна. Я работаю в разных стилях и адаптирую свои работы под нужды и пожелания клиентов. Я всегда стремлюсь к высокому качеству и соблюдению сроков.



На моем профиле вы можете посмотреть портфолио. Я предлагаю разные виды услуг по доступным ценам, начиная от 5 долларов за кворк. Вы можете выбрать готовый кворк или сделать индивидуальный заказ, описав свою задачу, бюджет и сроки. Я буду рад сотрудничать с вами и создать для вас уникальный и привлекательный графический дизайн.