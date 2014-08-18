Переводчик англ, нем, каз, рус языки, копирайтер, рерайтер
Дума Ольга Евгеньевна - 08.02.1991
Образование: 2008-2012 КарГУ им.Е.А.Букетова, специальность: Бакалавр образования: два иностранных языка (английский, немецкий)
Опыт работы: 2008-настоящее время репетитор английского, немецкого языков
2012 - настоящее время учитель английского языка в средней школе КГУ Курминская СШ
2012 - настоящее время фрилансер
Знание языков: английский, немецкий, казахский, русский
Увлечения: музыка, психология, йога, вязание.