Ochi View - надежный партнер Вашего бизнеса
Я представитель фотостудии OchiView которая занимается непосредственно съемкой, а так же предоставляем услуги ретуши таких категорий:
-Съемка товаров для торговых площадок таких как Amazon/Etsy/Rozetka/Prom/Wildberrys;
-Фото360;
-Предметная съемка товаров;
-Каталожная съемка ежедневной/специальной одежды;
-Каталожная съемка платьев/костюмов;
-Каталожная съемка ювелирных изделий;
-Детальная съемка ювелирных изделий;
-Любые виды фудсъемки;
-Бизнес портреты/производственный процесс;
-Коллажирование - соединение нескольких фото в одно/Сюжетная рекламная съемка для товара, заведения, события и так далее;
-Анимации/Стопмоушн.
-Бьюти для печати в журналах.