Ochi View - надежный партнер Вашего бизнеса

Я представитель фотостудии OchiView которая занимается непосредственно съемкой, а так же предоставляем услуги ретуши таких категорий:

-Съемка товаров для торговых площадок таких как Amazon/Etsy/Rozetka/Prom/Wildberrys;

-Фото360;

-Предметная съемка товаров;

-Каталожная съемка ежедневной/специальной одежды;

-Каталожная съемка платьев/костюмов;

-Каталожная съемка ювелирных изделий;

-Детальная съемка ювелирных изделий;

-Любые виды фудсъемки;

-Бизнес портреты/производственный процесс;

-Коллажирование - соединение нескольких фото в одно/Сюжетная рекламная съемка для товара, заведения, события и так далее;

-Анимации/Стопмоушн.

-Бьюти для печати в журналах.