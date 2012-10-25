Инталев? настроим!

Консультант по внедрению 1С GAAPгруппы 1С ООО «Тапервэр» (продажи пластиковой и металлической посуды) с 25.10.2012 по 21.03.2014 (1г. 4мес.):

- Инталев КМ 7.1 (7.0) Россия (Казахстан, Украина):

- создание управленческого плана счетов: структуры, типа сальдо (для правильной красноты в оборотке);

- настройка трансляций из контура бухгалтерии и 1С Склад - в GAAP, в т.ч. ч/з дополнительные свойства;

- создание проформ и трансляций для трансформации в GAAP (ОС и НМА, распределение общего P&L по статьям/ЦФО);

- настройка изменений атрибутов документов (вид, доступность редактирования) по событиям (например, мере исполнения Purchase Order);

- нестандартные отчеты в проформах (неподдерживаемые встроенными отчетами: одновременно разные: курсы, периоды, сценарии – Fact/Plan/Forecast/ROY/YTD);

- настройка отчетов (аудит трансляций; сверки выручки, затрат, НДС и склада; по нестандартным GAAP-периодам);

- запросы в консоли для анализа данных;

- импорт/экспорт ч/з *.xml и *.dsn.