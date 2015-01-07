Автор всего на свете

Всем, кто зашел на мою персональную страничку - доброго времени суток!

Коротко о себе: закончила филфак, умею управляться со словами, предложениями и абзацами. Ищу подработку на удаленке в качестве автора статей, больших и маленьких. Интересует все, что связано с культурой, искусством, литературой, телевидением, кино и музыкой. В общем, все, что составляет круг интересов истинного гуманитария. Если мое резюме Вас заинтересует, готова выполнить любые творческие задания.

Заранее благодарна!