octopusoft

Сергей octopusoft

 
27 летУкраина/Харьков
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Качественный дизайн и верстка в краткие сроки

Создание сайтов любой сложности, работа с различными системами управления контентом. Удобные сайты и магазины с уникальным дизайном. На выходе гарантирую правильный код, оптимизированный сайт.

Сайты на PHP, HTML5, CSS3, Javascript

НАВЫКИ

Верстка: Gulp / HTML5 ( Pug ) / CSS3 ( SASS / LESS ) / Bootstrap / Jquery

Программирование:  PHP / JavaScript

Базы данных: Mysql

Системы управления контентом: Joomla, WordPress, и др.

Адаптивная (мобильная и планшетная) верстка под любой дизайн. Натягиваю верстку на CMS, настройка, подключаение и/или написание плагинов.

API: Работаю с любым API любого сервиса, где есть документация.

Технологии: Ajax, DHTML, XSLT, XML, YAML, REST,  Hystory.js, HTML5

Библиотеки + Фреймворки:

Jquery, AngularJS, Foundation

Vue2,  Bootstrap 3, Bootstrap 4 (alpha)

Прайс-лист

Дизайн

  • Уникальный концепт - дизайн PSD - 250 - 500$ ( Главная + внутренняя + стили ).
  • Главная страница - от 100$.
  • Дизайн интернет-магазина - от 400$ ( Главная + Каталог + Карточка товара + Корзина ).
  • Дополнительные страницы - 20-30-50$.
  • Уникальный логотип﻿ - 70-150$.
Программирование

  • Магазин на CMS - 1000-2000$.
  • Создание LandingPage (верстка+дизайн) - от 1000$. (Верстка - от 600$, дизайн - от 550$)
  • Корпоративный сайт компании - от 1200$.
  • Полный аудит сайта с отчетом- 100$.
  • Полный анализ сайта с отчетами, скринами, ответами - 250$.

Порядок работы

  • Переговоры в мессенджере ( с техзаданием или без);
  • Предоплата;
  • Создание и утверждение прототипа;
  • Создание дизайна;
  • Верстка;
  • Внедрение в CMS;
  • Оптимизация;
  • Пост оплата;
  • Перенос на ваш хостинг;
Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены
  • Связь 24/7
Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Карта Приватбанк.
  • Яндекс Деньги
PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLJoomlaBootstrapjQueryAjaxСайт на PHPRESTSASSGulpVue.jsКарточки товаровАудит сайта
Портфолио
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