Качественный дизайн и верстка в краткие сроки

Создание сайтов любой сложности, работа с различными системами управления контентом. Удобные сайты и магазины с уникальным дизайном. На выходе гарантирую правильный код, оптимизированный сайт.

Сайты на PHP, HTML5, CSS3, Javascript

НАВЫКИ

Верстка: Gulp / HTML5 ( Pug ) / CSS3 ( SASS / LESS ) / Bootstrap / Jquery

Программирование: PHP / JavaScript

Базы данных: Mysql

Системы управления контентом: Joomla, WordPress, и др.

Адаптивная (мобильная и планшетная) верстка под любой дизайн. Натягиваю верстку на CMS, настройка, подключаение и/или написание плагинов.

API: Работаю с любым API любого сервиса, где есть документация.

Технологии: Ajax, DHTML, XSLT, XML, YAML, REST, Hystory.js, HTML5

Библиотеки + Фреймворки:

Jquery, AngularJS, Foundation

Vue2, Bootstrap 3, Bootstrap 4 (alpha)

Прайс-лист

Дизайн

Уникальный концепт - дизайн PSD - 250 - 500$ ( Главная + внутренняя + стили ).

Главная страница - от 100$.

Дизайн интернет-магазина - от 400$ ( Главная + Каталог + Карточка товара + Корзина ).

Дополнительные страницы - 20-30-50$.

Уникальный логотип﻿ - 70-150$.

Программирование

Магазин на CMS - 1000-2000$.

Создание LandingPage (верстка+дизайн) - от 1000$. (Верстка - от 600$, дизайн - от 550$)

Корпоративный сайт компании - от 1200$.

Полный аудит сайта с отчетом- 100$.

Полный анализ сайта с отчетами, скринами, ответами - 250$.

Порядок работы

Переговоры в мессенджере ( с техзаданием или без);

Предоплата;

Создание и утверждение прототипа;

Создание дизайна;

Верстка;

Внедрение в CMS;

Оптимизация;

Пост оплата;

Перенос на ваш хостинг;

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Разумные цены

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