Создание сайтов любой сложности, работа с различными системами управления контентом. Удобные сайты и магазины с уникальным дизайном. На выходе гарантирую правильный код, оптимизированный сайт.
Сайты на PHP, HTML5, CSS3, Javascript
НАВЫКИ
Верстка: Gulp / HTML5 ( Pug ) / CSS3 ( SASS / LESS ) / Bootstrap / Jquery
Программирование: PHP / JavaScript
Базы данных: Mysql
Системы управления контентом: Joomla, WordPress, и др.
Адаптивная (мобильная и планшетная) верстка под любой дизайн. Натягиваю верстку на CMS, настройка, подключаение и/или написание плагинов.
API: Работаю с любым API любого сервиса, где есть документация.
Технологии: Ajax, DHTML, XSLT, XML, YAML, REST, Hystory.js, HTML5
Библиотеки + Фреймворки:
Jquery, AngularJS, Foundation
Vue2, Bootstrap 3, Bootstrap 4 (alpha)
Прайс-лист
Дизайн
- Уникальный концепт - дизайн PSD - 250 - 500$ ( Главная + внутренняя + стили ).
- Главная страница - от 100$.
- Дизайн интернет-магазина - от 400$ ( Главная + Каталог + Карточка товара + Корзина ).
- Дополнительные страницы - 20-30-50$.
- Уникальный логотип - 70-150$.
- Магазин на CMS - 1000-2000$.
- Создание LandingPage (верстка+дизайн) - от 1000$. (Верстка - от 600$, дизайн - от 550$)
- Корпоративный сайт компании - от 1200$.
- Полный аудит сайта с отчетом- 100$.
- Полный анализ сайта с отчетами, скринами, ответами - 250$.
Порядок работы
- Переговоры в мессенджере ( с техзаданием или без);
- Предоплата;
- Создание и утверждение прототипа;
- Создание дизайна;
- Верстка;
- Внедрение в CMS;
- Оптимизация;
- Пост оплата;
- Перенос на ваш хостинг;
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены
- Связь 24/7
- Карта Приватбанк.
- Яндекс Деньги
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