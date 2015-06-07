К сожалению вынужден оставить отрицательный отзыв, не из обиды или мести, а как факт случившегося. Привык работать с людьми, верно оценивающими свои силы. В этот раз выполнения проекта не произошло. То что было предоставлено, не один раз отправлялось на доработку, но так и не вышло на финишную. Сроки вышли за пределы разумных, вместо выполнения в течение 4 дней, работа не выполнена и за месяц+. В верстке много ошибок и приемов типа "вырезаем и вставляем картинку", вместо того чтобы прописать стили для заголовка или блока текста. Из положительных качеств - своевременное общение в привате. Судя по всему Туймурод начинающий исполнитель, доверить средней сложности проект не рекомендую.