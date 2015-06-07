Математик-программист
Адаптивная верстка, Оптимизированный блог под ключ, Оптимизация сайта, Анализ блога.
Также читайте статью: http://fizikisto.com/optimizaciya-sajta/texnicheskie-xarakteristiki-moego-bloga.html
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Отзывы заказчиков
$50
5 баллов
10 лет назад
WordPress
К сожалению вынужден оставить отрицательный отзыв, не из обиды или мести, а как факт случившегося. Привык работать с людьми, верно оценивающими свои силы. В этот раз выполнения проекта не произошло. То что было предоставлено, не один раз отправлялось на доработку, но так и не вышло на финишную. Сроки вышли за пределы разумных, вместо выполнения в течение 4 дней, работа не выполнена и за месяц+. В верстке много ошибок и приемов типа "вырезаем и вставляем картинку", вместо того чтобы прописать стили для заголовка или блока текста. Из положительных качеств - своевременное общение в привате. Судя по всему Туймурод начинающий исполнитель, доверить средней сложности проект не рекомендую.
$15
10 баллов
10 лет назад
WordPress
Все замечательно, нашел и исправил ошибку, внес необходимые изменения. Рекомендую!
Ответный отзыв
Елена всегда на связи. Отвечает на вопросы сразу. Она оплатить моментально. Рекомендую!
$15
10 баллов
10 лет назад
WordPress
Таймурод сделал все, что нужно в срок, качественно, был всегда на связи. Желаю дальнейших успехов!
Ответный отзыв
Приятно было работать с Еленой. Она четко сформулировала техническое задание. Всегда была на связи. Оплатила моментально. Мне приятно было сотрудничать с ней.