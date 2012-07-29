Профессиональный опыт:
Настоящее время:
студия Chaosfilms (Израиль)
Должность: режиссер монтажа, колорист
Июль 2011- Февраль 2011
студия “Conceptspace»
Должность: режиссер монтажа, оператор 3d камер
Май 2011- Июль 2011
студия "Улитка"
Должность: монтажер
т\в проект "Игра"
Июль 2010- Апрель 2011
SGFilms
Должность: режиссер монтажа, колорист
т\в проект "Жажда скорости"
Август 2008-Июль 2010
студия ЦНФ "Анима",
Должность: монтажер
м\ф "Белка и Стрелка. Звездные собаки"
Владею пакетами Final Cut Studio, Avid MC, After Effects, Color, Da Vinci
Портфолио: https://vimeo.com/user5765956/videos
Образование:
2004 –2009
Московский институт электроники и математики (МИЭМ), факультет «Дизайн».
Диплом ВСГ № 4960742, квалификация «Дизайнер(графический телевизионный и кино дизайн по специальности «Дизайн»)»
2006 - 2007 ИПК Телевидения и Радиовещание, диплом по специальности "Режиссер телевидения(группа "режиссеры монтажа")"
Дополнительные сведения :
Английский свободный.
Диплом художника-графика.