ocypode

Путко ocypode

 
37 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Профессиональный опыт:

Настоящее время:

студия Chaosfilms (Израиль)

Должность: режиссер монтажа, колорист

Июль 2011- Февраль 2011

студия “Conceptspace»

Должность: режиссер монтажа, оператор 3d камер

Май 2011- Июль 2011

студия "Улитка"

Должность: монтажер

т\в проект "Игра"

Июль 2010- Апрель 2011

SGFilms

Должность: режиссер монтажа, колорист

т\в проект "Жажда скорости"

Август 2008-Июль 2010

студия ЦНФ "Анима",

Должность: монтажер

м\ф "Белка и Стрелка. Звездные собаки"

Владею пакетами Final Cut Studio, Avid MC, After Effects, Color, Da Vinci

Портфолио: https://vimeo.com/user5765956/videos

Образование: 

2004 –2009

Московский институт электроники и математики (МИЭМ), факультет «Дизайн».

Диплом ВСГ № 4960742, квалификация «Дизайнер(графический телевизионный и кино дизайн по специальности «Дизайн»)»

2006 - 2007 ИПК Телевидения и Радиовещание, диплом по специальности "Режиссер телевидения(группа "режиссеры монтажа")"

Дополнительные сведения :

Английский свободный.

Диплом художника-графика.

After Effects