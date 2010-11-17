Работаю в областях:
Веб-дизайн, дизайн для полиграфии, ретушь и фотография. Разработка логотипов и фирменного стиля. В составе группы разработчиков принимаю заказы на создание любых видов сайтов, в том числе и выполнение сайтов «под ключ». Очень удобно, если у вас плотный график работы и совершенно нет времени заниматься проектом. Мы сделаем всё от покупки хостинга и регистрации доменного имени, создания сайта, его наполнения, написания уникальных статей до обучения ответственных за сайт сотрудников, поддержки и раскрутки.
Схема работы:
От заказчика необходимы сопутствующие материалы (в зависимости от типа проекта: сайт, логотип, фирм.стиль и т.д.) Техническое Задание, бриф на дизайн и предоплата 50% от бюджета проекта (Банковский перевод, WMZ, WMR, QIWI-кошелёк). Эти условия — отправная точка для старта проекта.
Не делаю:
сайты и полиграфию порнографического содержания, азартных игр, магии и спиритизма, военные проекты, а так же любой графический дизайн националистического характера. Не работаю бесплатно. Так же не участвую в бесплатных тендерах и конкурсах.
При несоответствии выполненных работ поставленной задаче и мотивированном отказе от конечного продукта - возврат денег гарантирован на 100%
КОНТАКТЫ
mail: [email protected]
Jabber: [email protected]
Skype : o2dart
сайт: denisgomes.ru
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