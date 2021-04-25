Опыт составления тест кейсов,баг репортов (TestRail,TestLink).
Опыт работы с баг-трекинговыми системами (Redmine,Bugzilla,Mantis,Jira).
Опыт тестирования мобильных приложений,веб-приложений,десктоп-приложений.
Базовые знания HTML,CSS.
Базовые знания в области автоматизации(Sikuli,Selenium,Jenkins, TestComplete, UFT).
Базовые знания в области нагрузочного тестирования(Load Impact,WAPT,JMeter,LoadRunner).
Примеры моих баг репортов:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19v0lKb_N1JiIjwph4NuofhWwZZbyKOgY5LWlYwijZuw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HiSPqgEMFagDC8O7r6C27PxP8jOBboZJWFiXHcI-y0Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W-mRLRlJC3b6M33eNABHG1_QF_X8QDvztoPkE26oQXQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vXFMeFnD0YahYzDveH5SRZdYp_ofKZyQ_IcOD0svRCA/edit?usp=sharing
Портфолио
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