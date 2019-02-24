Необходимо интегрировать Яндекс касса (пополнение, вывод, массовая выплата) + баланс + внутренние переводы в сервисе на Laravel. В откликах указывайте стоимость вашего часа работы и опыт с Laravel
Веб-программирование5 заявок
Закрыт
5 лет назад
Необходимо интегрировать Яндекс касса (пополнение, вывод, массовая выплата) + баланс + внутренние переводы в сервисе на Laravel. В откликах указывайте стоимость вашего часа работы и опыт с Laravel
Настроить шаблон генерации кампаний в K50 генератор для Яндекс Директ и Google Ads для сайта mxat-teatr.com/ В откликах укажите был ли у вас опыт работы с K50/Alytics Генератором