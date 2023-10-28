мультидисциплинарный графический дизайн, брендинг, айдентика, мерч, креативная дирекция, автор/копирайтер

Анализ актуальных культурных процессов. Понимание процессов формирования и развития городской культуры, институтов массовой культуры, сферы досуга и индустрии развлечений.

портфолио - https://ambivalent.tilda.ws/



Владение программным обеспечением для графического дизайна и видеомонтажа (Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, Blender, Tilda, Figma). Владение английским и французским языками. Копирайтинг (SEO, SMM) Обладание высокими уровнем коммуникативных навыков.